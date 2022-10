Minas: veja as cidades com ônibus de graça no domingo de eleição

Em Belo Horizonte (foto), prefeitura decidiu conceder passe livre no dia da eleição (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

As dez cidades mais populosas do interior de Minas Gerais e, também, os maiores colégios eleitorais do estado, estão divididos entre liberar ou não a passagem gratuita de transporte público para a população votante no próximo domingo (30/10), em que acontece o segundo turno das eleições presidenciais.Dentre os maiores municípios, quatro cidades confirmaram, até então, o passe livre para os eleitores. Já a prefeitura de Betim, quinto maior colégio eleitoral do estado, contando com Belo Horizonte, afirmou que não concederá gratuidade para o transporte público no próximo domingo. Outras cidades ainda não bateram o martelo na decisão.O Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira (19), formou maioria para manter a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que autorizou prefeituras e empresas concessionárias a oferecer o passe livre no transporte público para toda a população no segundo turno. Em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman (PSD) resolveu conceder o benefício Veja abaixo a decisão das dez maiores cidades do interior do estado sobre o passe livre no segundo turno das eleições:

(foto: Arte/EM/D.A press)

Uberlândia

Assim como no primeiro turno, o segundo maior colégio eleitoral mineiro, com 514.413 votantes, Uberlândia também terá passe livre no transporte público para as eleições deste domingo (30). A determinação municipal aconteceu no mês passado, ainda na primeira fase do pleito, e garantiu que, caso houvesse segundo turno, o transporte se manteria gratuito.

Contagem

Juiz de Fora

A Prefeitura de Contagem também vai garantir passe livre aos 452.185 eleitores no segundo turno das eleições. O Executivo municipal informou que "as linhas municipais vão aderir à tarifa zero, a exemplo do que ocorreu no dia 2 de outubro, quando ocorreu o primeiro turno das eleições. Os ônibus seguirão o quadro de horários de domingo e poderão ser consultados via aplicativo SigaBus."

Em Juiz de Fora, o transporte público vai circular gratuitamente no segundo turno das eleições presidenciais. A informação foi confirmada pela prefeita Margarida Salomão (PT), por meio de publicação em suas redes sociais na noite desta segunda-feira (24). A medida manteve a decisão decretada durante o primeiro turno, quando os ônibus também circularam gratuitamente, possibilitando que os 418.213 eleitores pudessem ir votar com o passe livre.



"Nós estamos fazendo isso porque a gente acredita que, para exercer o direito sagrado do voto, é preciso criar todas as condições materiais", disse a prefeita em vídeo postado nas redes sociais.

Betim

Montes Claros

Uberaba

Ribeirão das Neves

Governador Valadares

Ipatinga

Sete Lagoas

A prefeitura de Betim anunciou que também vai manter a decisão do primeiro turno das eleições, que definiu a não gratuidade do transporte público para o próximo dia 30. Em nota, o Executivo municipal liderado por Vittorio Medioli (sem partido), afirmou que: "assim como no primeiro turno das eleições, o município não irá aderir ao serviço de transporte público gratuito no segundo turno. Destacando ainda que, os ônibus irão funcionar com quadro de horário de sábado, com reforço nas linhas."A cidade da região metropolitana da capital mineira tem 290.957 pessoas aptas a votar no segundo turno das eleições.Em Montes Claros, a posição oficial ainda é pela não gratuidade do transporte público no segundo turno do pleito presidencial. No entanto, o prefeito Humberto Souto (Cidadania) resolveu mandar um projeto de lei para Câmara de Vereadores da cidade, em regime de urgência, a fim de conceder o passe livre no dia da eleição. A cidade do norte de Minas tem 287.668 eleitores.Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, da mesma forma que no primeiro turno das Eleições 2022, no segundo turno, todo o sistema de transporte coletivo urbano e rural da cidade vai ser gratuito. A decisão foi estabelecida no dia 30 de setembro, quando, pela primeira vez, o governo municipal publicou um decreto de isenção do pagamento da tarifa de ônibus coletivo durante dois dias após acordo com as empresas concessionárias.Desta forma, neste domingo, todo o sistema de transporte coletivo da cidade vai funcionar gratuitamente, entre 6 e 20h, sendo que o número de ônibus (aproximadamente 60 veículos) vai ser o mesmo que já é utilizado todos os fins de semana no município, ou seja, cerca da metade da frota do transporte público da cidade, que abriga 233.247 pessoas votantes.Oitavo maior colégio eleitoral de Minas Gerais, com 223.935 eleitores, Ribeirão das Neves ainda não confirmou se o transporte público será gratuito no próximo domingo. De acordo com a prefeitura, a decisão deve ser publicada até sexta-feira (28/10).A prefeitura de Governador Valadares afirmou que, até então, a posição oficial é pela não gratuidade das passagens no município mineiro. Nono maior colégio eleitoral do estado, a cidade do Vale do Rio Doce tem 215.631 pessoas votantes.No município do Vale do Aço, a prefeitura de Ipatinga também afirmou que a decisão ainda não foi confirmada pela Secretaria de Transportes e que deve ter uma posição apenas na quarta-feira (26). A cidade apresenta 179.843 eleitores.

A cidade comandada pelo prefeito Duílio de Castro (Patriotas) não definiu se garantirá a gratuidades aos 172.585 eleitores do município, mas também afirmou que deverá bater o martelo até quarta-feira (26).

