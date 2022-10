Deputados mineiros revelam em quem vão votar no segundo turno

Em Minas, Bolsonaro é opção de 25 parlamentares recém eleitos e Lula de 15 (foto: Evaristo Sa e Miguel Schincariol/AFP) Estado de Minas junto aos vencedores da disputa pelas 53 vagas do estado na Câmara dos Deputados mostra que pelo menos 25 deles defendem, abertamente, o candidato à reeleição. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai ter, no segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto, os votos de quase metade dos deputados federais eleitos por Minas Gerais. Levantamento feito pelojunto aos vencedores da disputa pelas 53 vagas do estado na Câmara dos Deputados mostra que pelo menos 25 deles defendem, abertamente, o candidato à reeleição.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que venceu a etapa mineira do primeiro turno por diferença de cerca de 563,3mil votos, tem a preferência de 15 dos componentes da futura bancada de Minas.

Outros nove eleitos, embora contatados pela reportagem, não responderam ao questionamento.

O triunfo de Bolsonaro entre os deputados mineiros é reflexo da composição da futura bancada do estado. O PL, partido do presidente, arrematou 12 assentos - a reboque, sobretudo, do desempenho de Nikolas Ferreira, que conquistou 1,49 milhão de votos e ficou na primeira colocação entre os 513 deputados.

O Republicanos, que está na coligação do presidente, também vai caminhar uníssono em torno do capitão reformado. Entre os parlamentares, Bolsonaro conquistou votos, ainda, em siglas do centro à direita, como PP, MDB, União Brasil, PSC e Patriota.





O presidente conseguiu arregimentar, ainda, parlamentares departidos que apoiam Lula. O Avante é uma das siglas da coalizão liderada pelo PT, mas Greyce Elias e a delegada Ione Barbosa, duas das ocupantes das quatro cadeiras do partido em Minas, vão seguir com Bolsonaro.

O mesmo ocorreu com o PSD: embora o diretório nacional tenha declarado neutralidade, a cúpula mineira segue com Lula.

Apesar disso, três dos quatro pessedistas que vão representar o estado em Brasília apoiam a reeleição do capitão reformado. Lula, por sua vez, tem os apoios concentrados à esquerda.

Além dos 10 deputados do PT que venceram em Minas, ele conta com os endossos de André Janones, Luis Tibé (ambos do Avante), e de Célia Xakriabá (Psol).

No PDT, depois da derrota de Ciro Gomes no primeiro turno, Mário Heringer e Duda Salabert declaram abertamente o voto no ex-presidente.

Além de parte do Avante e do PSD mineiro, o Solidariedade representa outro "furo" no bloco lulista no estado.

Isso porque, a despeito da presença do partido na coligação do PT, Zé Silva, eleito pela legenda, afirmou que não pretende votar em Lula ouem Bolsonaro.

O levantamento não levou em consideração posicionamentos exprimidos via redes sociais - a não ser em caso de envio espontâneo por parte de assessores. Dessa forma,o voto de Greyce Elias (Avante) em Bolsonaro, propagandeado nas redes, não foi considerado.

Veja o placar

Votos em Bolsonaro: 25

Votos em Lula: 15

Nenhum dos dois: 1

Não revelaram o voto: 3

Não responderam aos contatos da reportagem: 9

Justificativas

PL

Domingos Sávio (PL) - Bolsonaro

“Meu apoio é a Bolsonaro. É um homem público franco e sincero, com o qual convivo há muitos anos e sei que, além de ser uma ótima pessoa, é honesto, patriota e cristão, que busca sempre o melhor para o Brasil. Não podemos deixar que o PT volte e leve o Brasil para o caos que sempre se instala, a exemplo dos recorrentes escândalos de corrupção em todas as oportunidades que ele governa”.

Emidinho Madeira (PL) - Bolsonaro

"O Brasil está pronto para decolar com um novo mandato de Bolsonaro. Temos total confiança em uma virada histórica em Minas. Praticamente 80% dos prefeitos, o governador Zema, eleito no primeiro turno, o deputado federal mais votado do Brasil, Nikolas Ferreira, e o senador eleito Cleitinho, estamos todos juntos com o presidente. Os mineiros, certamente, estarão neste segundo turno a favor do atual presidente."





Eros Biondini (PL) - Bolsonaro





“Ele colocou o Brasil nos trilhos, estancou a corrupção sistêmica que havia no país, estabilizou a economia, investiu em infraestrutura e no social, ajudando os dependentes químicos, os portadores de doenças raras, socorreu os mais vulneráveis com o auxílio de R$ 600, devolveu ao brasileiro o orgulho de ser patriota, defende os valores da família, a liberdade de expressão e religiosa, é contra o aborto, as drogas a ideologia de gênero, as ditaduras socialistas e regimes autoritários”.





Junio Amaral (PL) - Bolsonaro

“Em 2015, inspirado pelo professor Olavo de Carvalho e pelo à época deputado Jair Bolsonaro, fundei o Direita Minas, que se tornou o maior movimento de direita de Minas Gerais. Desde então, liderados por Bolsonaro, mudamos a mentalidade política e a maneira de governar um país. Sem corrupção, sem ideias socialistas, sem censura. É pela liberdade e sabendo que nosso povo é conservador que no dia 30 votarei pela reeleição do Presidente Bolsonaro”.





Lincoln Portela (PL) - Bolsonaro

“O Brasil está em rota de recuperação econômica, depois de viver uma intensa onda de corrupção e incompetência na gestão da política econômica que antecede o ano de 2018. O país está na rota do reencontro com princípios e valores conservadores que sempre nortearam a sociedade. É essencialmente por isso que voto e conquisto votos pela reeleição de Jair Bolsonaro”.





Marcelo Álvaro Antônio (PL) - Bolsonaro

Bolsonaro é o único capaz de fazer com que o Brasil continue crescendo e fique livre das maldades da esquerda. Temos que pensar no futuro dos nossos filhos e netos.





Maurício do Vôlei (PL) - Bolsonaro

“É o único que pode de verdade, junto ao Senado e a Câmara dos Deputados, que hoje são quase a maioria de direita, mudar nosso país. Um presidente que respeita Deus, pátria, família e liberdade. Essa mesma liberdade que me fez perder meu emprego e o sustento da minha família ano passado. Não queremos um país comunista e socialista. Nossos irmãos argentinos e venezuelanos estão sentindo na pele o peso desses regimes. Não temos tempo para erros. A omissão pode, e irá, custar caro”.





Rosângela Reis (PL) - Bolsonaro

“Mais que um alinhamento partidário, entendo que a reeleição de Bolsonaro representa o melhor caminho para o desenvolvimento do Brasil. Nos últimos meses, mesmo em um cenário de total adversidade, estamos vendo os dados socioeconômicos melhorarem. Por esses vários motivos, e pelo bem de Minas e do Brasil, reafirmo o voto em Bolsonaro.”





Nikolas Ferreira (PL) - Bolsonaro

“Primeiro, eu vejo que o outro lado é péssimo, terrível. Saqueou os nossos cofres públicos, destruiu toda uma nação. Foi o Bolsonaro que lutou contra tudo e contra todos, dando a possibilidade do trabalhador mais humilde sustentar a sua casa em meio a tanta dificuldade na pandemia. Por conta disso, por ele defender Deus, pátria, família e liberdade e ser contra o aborto e contra a legalização das drogas, ele representa os valores mais caros para o nosso Brasil”.





Samuel Viana (PL) - Bolsonaro

"O apoio no 2º turno está condicionado às ideias e propostas que acredito serem as melhores para Minas e para o Brasil. O foco em continuar investindo na infraestrutura do país, fomentar o agro, do pequeno ao grande produtor, somadas às políticas de retomada da nossa economia que já tem demonstrado um cenário de mudança positiva para todos os brasileiros, além da representação dos princípios e da defesa da liberdade, fazem com que o meu apoio seja à reeleição Bolsonaro".





Zé Vitor (PL) - Bolsonaro

“O modo de gestão e alguns valores defendidos por ele se aproximam mais daquilo que acredito. Enxergo os bons resultados do Governo em meio à crise”.

PT

Ana Pimentel (PT) - Lula

“Voto em Lula porque é urgente reconstruir o Brasil. O atual governo é uma tragédia e o presidente não gosta de trabalhar. Gastou tempo e dinheiro público com passeios de jet-ski e moto. Lula, ao contrário, já demonstrou que tem competência para melhorar a vida do povo e fez o melhor governo da nossa história. Ele defende propostas justas, como salário igual para mulheres e homens nas mesmas funções, garantia de direitos e proteção social para milhões de trabalhadores.”





Dandara (PT) - Lula

“Voto em Lula porque conheço minha história. Minha mãe foi empregada doméstica, me formei na UFU graças às cotas raciais e, também por elas, sou mestra pela UFMG. Sou Lula porque conheço nosso país, que deve ser para todos e todas, mas, principalmente, para os historicamente privados de direitos. Sou Lula pelo nosso povo, pelas mulheres, pela juventude, por negros e negras, pelos indígenas, pelo meio ambiente, pela vida da população LGBT, pela educação, pela saúde.”





Leonardo Monteiro (PT) - Lula

“Em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e sobretudo para derrotarmos essa crise econômica. O voto no dia 30, no 13, é contra a carestia. O povo está sofrendo muito, principalmente os trabalhadores e os mais pobres. Vamos votar no Lula para derrotar a carestia.”





Miguel Ângelo (PT) - Lula

“Vamos eleger Lula para devolver a dignidade de nossa gente e garantir a todos e todas o direito de ter direitos. É preciso dar um basta definitivo neste ambiente de ódio. Nestes tempos sombrios, somente a luz da democracia pode nos colocar nas veredas de novos tempos, com o resgate de investimentos e o fortalecimento de políticas públicas.”





Odair Cunha (PT) - Lula

“Votar em Lula não é apenas votar no melhor presidente que o Brasil já teve. Votar em Lula é recusar Bolsonaro. É dizer não ao desgoverno de morte, cujo negacionismo colaborou para quase 700 mil mortes na pandemia. É recusar um presidente que deixou 33 milhões de brasileiros passando fome, que odeia mulheres, negros e as minorias. Que passa a boiada em nosso meio ambiente, pregando apenas ódio, violência e desrespeito. Votar em Lula é trazer esperança, de novo, ao povo brasileiro!”





Padre João (PT) - Lula

“Voto em Lula porque é o único capaz de resgatar o Estado Brasileiro para os brasileiros, sobretudo para os mais pobres; quem é capaz de ir ao encontro do cidadão assegurando dignidade com saúde, emprego e renda, educação, cultura, assistência e moradia.Tem compromisso com o planeta, com desenvolvimento sustentável. O povo voltará a ser feliz com comida no prato.”





Patrus Ananias (PT) - Lula

“Conheço Lula há mais de 40 anos, mas foi como Ministro do Desenvolvimento Social que testemunhei o grande estadista que é. Realizou um governo histórico. Com Lula, o Brasil aliou crescimento econômico e avanços sociais notáveis. Implantamos políticas públicas articuladas e programas que se tornaram referência em todo o mundo, como o Bolsa Família, que combateram a pobreza e tiraram o país do Mapa da Fome, além de avançarmos na Saúde, Educação, Meio Ambiente e tantas outras áreas.”





Paulo Guedes (PT) - Lula

“Meu voto em Lula é de esperança, por tudo que ele já fez e fará, vencendo o ódio, a fome e o desemprego. Acredito na reconstrução do país, com a retomada de políticas públicas e programas sociais e de desenvolvimento, que promovam a igualdade regional. Quando Lula foi presidente, regiões como o Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, assim como o Nordeste do país, receberam a mesma atenção que as regiões mais ricas. É o voto pela justiça social.”





Reginaldo Lopes (PT) - Lula

“O que está em jogo é se vamos aceitar o Brasil que tem 10 milhões de crianças dormindo com fome ou aquele que saiu do mapa da fome. O que faz o preço da cesta básica subir todo dia ou aquele que garantiu pelo menos 3 refeições por dia na mesa dos brasileiros. O que desrespeita mulheres ou aquele que defende o direito delas. O que constrói universidades e Institutos Federais ou que faz cortes na educação e persegue os professores. O que incentiva violência e ódio ou o que fala de paz e amor.”





Rogério Correia (PT) - Lula

"Não apenas voto, como estou de corpo e alma na campanha, pois não se trata só de uma eleição: trata-se de garantir a democracia no nosso país. Bolsonaro, a vida toda, elogiou ditaduras, ditadores, tortura e torturadores; no poder, ataca sistematicamente as instituições da democracia e já anuncia que mexerá na estrutura da Suprema Corte. Por isso Lula conseguiu unir diversas correntes da opinião pública brasileira, pois todos reconhecemos que ele é a única saída para preservarmos a democracia.”

Pros

Weliton Prado (Pros) - Não respondeu

Avante

André Janones (Avante) - Lula





“O Brasil passa por um momento conturbado, onde a democracia corre riscos, mas para além disso, a fome voltou a assombrar o nosso povo como nos anos 90. Lula tem um compromisso com o povo pobre do nosso país e já mostrou que é capaz. Em oito anos de governo, construiu um Brasil forte e com um olhar social jamais visto. Está na hora de cuidar do nosso povo, das nossas instituições e da nossa democracia.”





Greyce Elias (Avante) - Não respondeu, embora vote em Bolsonaro. Por isso, não entrou na contagem





Luís Tibé (Avante) - Lula

“Reitero o apoio à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República por acreditar que o candidato reúne as melhores propostas e políticas públicas voltadas para a qualidade de vida da população mineira e, sobretudo, brasileira”.





Bruno Farias (Avante) - Não revelou o voto

“Fui eleito como representante da enfermagem de Minas e, por acreditar que, neste contexto, precisarei manter um diálogo acessível com qualquer presidente que seja eleito, optei por manter uma posição de neutralidade no segundo turno.”





Delegada Ione Barbosa (Avante) - Bolsonaro

“Voto em Bolsonaro por uma questão de consciência diante de tudo que vi acontecer no Brasil durante 14 anos, em Minas com Pimentel, e o que, agora está acontecendo em minha cidade, Juiz de Fora: irresponsabilidade de gestão e desrespeito com o trabalhador. Mais além: me posiciono contra o PT por ser cristã, valorizar os valores da família e pelo imenso compromisso que tenho com o interesse público.

PSD





Diego Andrade (PSD) - Bolsonaro

“A defesa da família, os valores cristãos e a condenação da corrupção reforçam o nosso apoio ao atual governo. Bolsonaro pegou o país quebrado. Minas Gerais não pagava sequer seus funcionários em dias por conta do esquema que saqueou os cofres públicos e fez do PT o pior governo que passou pelo estado. Não queremos mais este tipo de gente nos comandando. Com Paulo Guedes à frente, a economia está retomando e o país voltou aos trilhos do desenvolvimento.”





Dr. Luiz Fernando (PSD) - Não revelou o voto

“Decidi não me manifestar. Meu partido liberou os deputados para votarem como quiserem. Por isso, como tive eleitores dos dois lados, prefiro não me posicionar.”





Misael Varella (PSD) - Bolsonaro

“Bolsonaro vem fazendo um governo sério, alinhado com o governador Romeu Zema. Juntos, eles investirão ainda mais nos municípios, viabilizando recursos nas mais diversas áreas.”





Stefano Aguiar (PSD) - Bolsonaro

“Mesmo com situações como a pandemia e a guerra entre Rússia e Ucrânia, estamos em deflação pelo terceiro mês seguido. O agronegócio vem ganhando um grande destaque e há a conclusão de obras inacabadas. Tivemos, também, diminuição da taxa de desemprego, aumento do PIB, queda brusca na quantidade de homicídios e tantos outros bons motivos para votar nele. Há provas suficientes de que o socialismo não deu certo em nenhum país. Não precisamos testar no Brasil.”

União Brasil





Rafael Simões (União Brasil) - Bolsonaro

Sua equipe confirmou o voto dele com vídeo feito para as redes sociais em que Simões diz dar apoio “total e irrestrito” a Bolsonaro.





Rodrigo de Castro (União Brasil) - Não respondeu





Delegado Marcelo Freitas (União Brasil) - Bolsonaro

“O apoio à reeleição do presidente Bolsonaro é para evitar retrocessos e impedir o retorno do crime organizado institucionalizado que tomou conta do nosso país nas administrações que o antecederam, assaltando as instituições de nossa República e desviando bilhões de recursos públicos”.

PP





Pinheirinho (PP) - Bolsonaro

Não quis se justificar





Dimas Fabiano (PP) - Não respondeu





Ana Paula Junqueira Leão (PP) - Bolsonaro

“Em 2017, ao lado do prefeito Odelmo Leão, encontramos Uberlândia, a segunda maior cidade do estado, depois de uma gestão do PT e a situação era crítica: servidores com salários atrasados, fornecedores sem receber, saúde sucateada e muitas dívidas. A situação vivenciada por Bolsonaro foi em proporções muito maiores e ainda enfrentou a pandemia da covid-19. Não existe outra opção: a reeleição do presidente é o melhor caminho para o progresso e a evolução do país!”

Patriota





Fred Costa (Patriota) - Bolsonaro

Não quis se justificar.





Dr. Frederico (Patriota) - Bolsonaro

“É Bolsonaro, eu fiz parte da base do governo, e temos a percepção de muita eficiência e, na minha área, na saúde, tenho a visão que tivemos grandes avanços. Na saúde em geral e também avanço na área de cancer, novas leis, medicamentos, então realmente atendeu minha expectativa nessas questões”.





Pedro Aihara (Patriota) - Não revelou o voto

“Vou conversar com o Fred Costa e com o Dr. Frederico. Não me passaram a cláusula de barreira, e eu ainda tenho algumas questões porque voltei à ativa, e isso precisa ser checado com o comandante dos Bombeiros. Não sei se posso me posicionar publicamente por ainda estar na ativa”.

PDT

Duda Salabert (PDT) - Lula

“Meu voto em Lula é de sobrevivência. O grupo de que faço parte já era marginalizado, mas o governo Bolsonaro piorou muito nossa vida. Os grupos neonazistas se multiplicaram no país, a negação da ciência matou muita gente na pandemia, o desmonte da educação, do SUS e a aposta econômica no liberalismo nos trouxeram à maior crise humanitária e social da história do país. Por tudo isso, voto Lula”.





Dr Mário Heringer (PDT) - Lula

“Vou seguir a orientação do meu partido. E tenho minhas restrições com o Bolsonaro. Tenho, na verdade, restrição aos dois, prefiro o Ciro Gomes, como fiz no primeiro turno. Mas, no segundo turno, a gente vota no menos pior”.

Solidariedade





Zé Silva (Solidariedade) - Nenhum dos dois

“Nenhum dos dois. Vou seguir a orientação do Solidariedade em Minas. Não vamos apoiar nenhum deles. É uma decisão partidária, eu como presidente do partido vou manter. Como deputado, já fiz parcerias com Lula e com Bolsonaro, não tenho dificuldade como parlamentar. A executiva nacional vai com o Lula, mas em Minas tivemos essa liberação, e vou me manter assim”.

MDB





Hercílio Coelho Diniz (MDB) - Bolsonaro

“Apoio a reeleição do presidente pelos valores defendidos, pela valorização da família, da fé e o compromisso com a liberdade individual de cada cidadão. E, também, porque acredito que seu governo dará celeridade nas reformas importantes que estão na agenda do país, como a Reforma Tributária. Minas e todo o país precisam de um governo comprometido com as reformas estruturantes que colocarão o Brasil no caminho do desenvolvimento e da geração de emprego e renda.”





Newton Cardoso Jr (MDB) - Não respondeu

Republicanos

Gilberto Abramo (Republicanos) - Bolsonaro

“Apoio Bolsonaro como candidato à reeleição devido às pautas que são alinhadas aos ideais conservadores do Republicanos.”





Lafayette Andrada (Republicanos) - Bolsonaro





“Apoio a candidatura do presidente Bolsonaro por duas razões. A primeira é que estou convicto de que ele é a melhor opção. A segunda é que o partido está coligado com o presidente. Temos também o candidato ao governo em São Paulo, o Tarcísio de Freitas, então é um partido perfeitamente alinhado.”

Podemos

Igor Timo (Podemos) - Não respondeu Nely Aquino (Podemos) - Não respondeu PSDB Paulo Abi-Ackel (PSDB) Não respondeu Aécio Neves (PSDB) - Não respondeu PSC Euclydes Pettersen (PSC) – Bolsonaro





“Sou um deputado de primeiro mandato, totalmente municipalista, e não teve um governo que ajudou os municípios mais do que esse, com compromisso das nossas emendas, com compromisso de programas do governo federal. Ele legislou para desburocratizar todos os segmentos e setores, para a gente descentralizar os recursos que estão nos ministérios em Brasília e conseguirmos alocar nos municípios.”

PSOL

Célia Xakriabá (Psol) – Lula





“Enquanto passavam a boiada, assassinavam nossos povos e vivíamos um dos piores governos em relação ao desmatamento, os povos indígenas eram assassinados. Somos o inimigo número um do governo Bolsonaro. Sabemos de tudo que o governo Lula já fez pelo nosso país; ele é o único candidato que se compremeteu com o fim do garimpo ilegal, com um Ministério Indígena e a demarcação de nossos territórios. Para os povos indígenas não há saída com Bolsonaro.