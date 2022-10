TV Globo realiza debate com Lula e Bolsonaro nesta sexta-feira (28/10)

Rede Globo vai fazer o último debate entre os presidenciáveis nesta sexta-feira (28/10) (foto: Marlene Bergamo/Folhapress)

A menos de uma semana para o segundo turno das eleições, a TV Globo realiza o último debate antes da votação, nesta sexta-feira (28/10). A mediação ficará a cargo do jornalista William Bonner. Este será o segundo encontro entre os presidenciáveis neste modelo no segundo turno.





Serão realizados cinco blocos com diferentes regras. O primeiro e o terceito terão temática livre, durando 30 minutos, cada e dividido igualmente entre os candidatos.O primeiro bloco será aberto pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), já o terceiro ficará a cargo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Os temas serão definidos pela produção da emissora no segundo e quarto blocos, com duração de 20 minutos, divididos em dois debates de dez minutos cada. Seis assuntos serão exibidos em um telão para os candidatos.O segundo bloco será iniciado pelo petista, e o quarto, pelo presidente.O último ficará restrito a considerações finais de ambos. A ordem foi definida por meio de sorteio com as campanhas: Lula inicia, e Bolsonaro encerra.

O ex-presidente Lula declinou dos convites da Record e do SBT para participar de debates. No horário programado, o presidente Jair Bolsonaro foi entrevistado pelos repórteres das emissoras. O primeiro debate, realizado por um pool de veículos que incluiu o portal Uol, a TV Cultura, TV Bandeirantes e Folha de S.Paulo, foi o único deste turno a contar com a presença dos dois.