"Espero que ele me telefone", diz Lula caso Bolsonaro não seja eleito

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (24/10) que espera que o presidente Jair Bolsonaro (PL) "pegue o telefone" para parabenizá-lo caso o chefe do Executivo perca a disputa. Além disso, o petista criticou os ataques do presidente às urnas eletrônicas, afirmando que Bolsonaro só suspeita das urnas "quando ele perde".

"Eu espero que, eu ganhando as eleições, ele tenha um minuto de sensatez, pegue o telefone e me telefone aceitando o resultado da eleição", disse Lula durante uma coletiva de imprensa em São Paulo, ao ser questionado sobre a possível reação de Bolsonaro caso ele seja derrotado. "É assim que a gente procede no Brasil desde que eu fui candidato pela primeira vez, em 1989. Eu espero que ele fale isso", acrescentou.