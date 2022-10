Lula sobre Roberto Jefferson: "Fotografia do governo Bolsonaro"

Por Victor Correia - Correio Braziliense

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (24/10) que o ataque do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) a agentes da Polícia Federal é "uma fotografia do que acontece no governo [Jair] Bolsonaro (PL)". O petista classificou o episódio como uma "página melancólica, sofrível" da história brasileira e disse que o atual presidente mente ao tentar se distanciar de Roberto Jefferson.

Lula fala sobre disparos de Roberto Jefferson contra policiais federais (foto: Reprodução/Youtube)

"O Roberto Jefferson é basicamente a fotografia, o resultado do que acontece no governo Bolsonaro. Ele é o resultado de tudo que é plantado no Brasil. É resultado de um momento de muitas mentiras no Brasil", respondeu Lula ao ser questionado durante coletiva de imprensa em São Paulo. "O comportamento dele não é o comportamento de um cidadão normal e o presidente da República tenta, mais uma vez, contar mentira para a sociedade brasileira, a ponto de o presidente ficar preocupado em dar entrevista coletiva logo dizendo que não era amigo, que não conhecia o Roberto Jefferson", acrescentou.

"Mais uma presepada do presidente da República"

Neste domingo (23), o ex-deputado disparou com um fuzil contra agentes da PF que foram à sua casa, em Comendador Levy Gasparian, interior do Rio de Janeiro, com um mandado de prisão. Dois policiais foram feridos por estilhaços de uma granada. Logo após o episódio, Bolsonaro chamou o dirigente do PTB de "bandido" e afirmou não ter fotos com o aliado. Jefferson, porém, é apoiador de Bolsonaro e os dois se encontraram mais de uma vez no Palácio do Planalto, o que está registrado inclusive em fotos publicadas nas redes do PTB.

"Não é possível a gente ver um cidadão fazer as ofensas que fez a uma ministra, com palavrões que ninguém em sã consciência teria coragem de fazer", disse ainda Lula durante a entrevista. O ex-deputado, em vídeo, chamou a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), de "prostituta", no episódio que levou ao mandado de prisão cumprido ontem.

Lula também comentou sobre o vídeo da prisão de Roberto Jefferson no qual um policial dá risada ao ouvir o relato do ex-deputado sobre o ataque aos agentes. "Eu acho que o que aconteceu ontem envergonha um pouco mais o Brasil. Eu não sei qual é a relação de amizade entre aquele delegado e o Roberto Jefferson, porque pareciam dois amigos. Eu não sei porque o presidente tentou mandar um ministro. O presidente queria que fosse uma caravana de autoridades para tentar resolver um assunto que era um assunto só de polícia, porque tinha um mandado judicial", afirmou o ex-presidente.

Questionado sobre as tentativas de Bolsonaro de ligá-lo a Jefferson pelo escândalo do Mensalão, ocorrido no governo Lula e pelo qual o ex-deputado foi preso, Lula disse que Bolsonaro mente e que, no lugar, gostaria de estar discutindo medidas propositivas no período eleitoral. "Estamos discutindo mais uma presepada do presidente da República contando mentira", respondeu.

Como será no dia do segundo turno das eleições

Dia e horário de votação: o segundo turno será no domingo (30/10), das 8h às 17h, no horário de Brasília. A divulgação da apuração dos votos deve começar logo após o fechamento das urnas.

Onde votar: o eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou por meio do aplicativo e-Título, acessando "onde votar".

Quem deve votar: todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, são obrigados a votar no dia da votação. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.