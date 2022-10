Janones posta vídeo de despedida e faz retratação em caso Roberto Jefferson

Vídeo de retratação de Janones seria sua 'despedida das redes sociais', de acordo com o próprio congressista (foto: Reprodução/Twitter)

O deputado federal e coordenador da campanha digital de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , André Janones (Avante), postou em suas redes sociais um vídeo que intitulou de “Fica reestabelecida a verdade”. O parlamentar afirmou que esse vídeo seria sua despedida das redes sociais, após a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que determinou a remoção de postagens de Janones relacionando a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Roberto Jefferson (PTB).

De acordo com o apoiador de Lula, o vídeo gravado e postado hoje (24/10), é uma retratação.

Fica reestabelecida a verdade





“Tendo em vista a manifestação do presidente Bolsonaro em processo judicial, onde o mesmo afirma que tem sofrido efeitos psicológicos negativos diante da minha atuação na campanha do presidente Lula, eu venho através deste vídeo, restabelecer de uma vez por todas a verdade. E dizer que Roberto Jefferson jamais foi coordenador da campanha do candidato Jair Bolsonaro à reeleição”, disse Janones.

“Informo ainda que o presidente Bolsonaro não conhece Roberto Jefferson, nem nunca tirou nenhuma foto com o mesmo. Roberto Jefferson não fez nenhuma homenagem a Bolsonaro durante um almoço na churrascaria Nativas, em Brasília”, afirmou o deputado, em seguida.

Apesar do presidente Jair Bolsonaro ter afirmado que não tinha fotos com Roberto Jefferson, em redes sociais há imagens com os dois políticos juntos no Palácio do Planalto (foto: Reprodução/Facebook)





Após Roberto Jefferson resistir à prisão , atirar com fuzil e lançar granadas contra policiais federais na porta de sua casa, na tarde de ontem (23/10), a militância digital do PT iniciou uma ofensiva para associar o presidente do PTB ao atual presidente.

Janones utilizou suas redes sociais para contar bastidores do caso e explicar a relação entre Jefferson e Bolsonaro. Em uma das postagens, o parlamentar, em vídeo, questionou a função do ministro da Justiça, Anderson Torres, no caso, para mediar e tentar negociar a rendição de Jefferson.

BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO! Será?





Veja a transcrição do vídeo de retratação de Janones na íntegra:





Tendo em vista a manifestação do presidente Bolsonaro em processo judicial, onde o mesmo afirma que tem sofrido efeitos psicológicos negativos diante da minha atuação na campanha do presidente Lula, eu venho através deste vídeo, restabelecer de uma vez por todas a verdade. E dizer que Roberto Jefferson jamais foi coordenador da campanha do candidato Jair Bolsonaro à reeleição.





Informo ainda que o presidente Bolsonaro não conhece Roberto Jefferson, nem nunca tirou nenhuma foto com o mesmo. Roberto Jefferson não fez nenhuma homenagem a Bolsonaro durante um almoço na churrascaria Nativas, em Brasília.





Roberto Jefferson também não nomeou Eduardo Bolsonaro na liderança do PTB em Brasília, com salário de R$ 9,8 mil quando Eduardo tinha apenas 18 anos e morava no Rio de Janeiro.





E, para finalizar, eu quero dizer para vocês, de uma vez por todas, que Roberto Jefferson nunca esteve em viagens na comitiva presidencial, como a viagem para Belém do Pará, por exemplo, transmitida há cerca de um ano pela TV Brasil.





Então, fica aqui restabelecida a verdade, não há qualquer conhecimento, qualquer elo de ligação entre Bolsonaro e Roberto Jefferson e, igualmente, não há qualquer atuação de Roberto Jefferson como coordenador da campanha de Bolsonaro.