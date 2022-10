Bolsonaro sobre Jefferson: 'Inadmissível'

Jair Bolsonaro durante sabatina na Record, nesse domingo (23/10) (foto: Reprodução/Youtube) O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a atitude do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) ao ofender a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e ainda atirar em agentes policiais enquanto eles cumpriam o mandado de prisão, é "inadmissível".









"Roberto Jefferson, um ex-deputado, um advogado renomado, se referiu a uma senhora com aquele tipo de palavreado. Isso é inadmissível. E depois, quando chega uma ordem de prisão para ele, não interessa se é legal ou não, ele recebe os policiais com tiros. Quem recebe policial com tiro é bandido. E tanto é que o que eu falei para o ministro Anderson, que é Polícia Federal, é resolver o assunto e tratar o Roberto Jefferson como bandido. Faça o que tiver que ser feito, mas tratá-lo como bandido. Eu não sou, o prezado fujão [Lula] que não está aqui, amigo de facções criminosas", disse.