Bolsonaro: 'No nosso lado estão a honestidade e a decência'

Presidente alegou que está do lado da "honestidade", sem corrupção (foto: Reprodução/Youtube)



Durante a sabatina na noite desse domingo (23/10) na Rede Record TV, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o lado dele é o da "honestidade" e da "decência", diferentemente do seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





"Vamos botar na cadeia quem tem que botar, quem comete esses crimes, em especial os crimes hediondos, e quem é um bom garoto que tenha a sua recompensa com a Carteira Nacional de Habilitação. [...]. A ideia é pra crimes hediondos, a gente não generalizar muito essa questão", declarou.





Em seguida, Bolsonaro acusou o ex-presidente Lula de proteger e estimular alguns crimes.





"Há uma diferença enorme entre eu e Lula. Quando alguém, né, comete algum crime, não interessa quem seja esse alguém, nós afastamos. Nós recriminamos. Pra eles, há lei. Já o outro lado, não. Ele passa pano, ele trata bem, como sempre tratou bem Roberto Jefferson e José Dirceu. Um delatou o outro. Roberto Jefferson contou com detalhes as roubalheira que acontecia no Brasil, das malas que ele recebia dinheiro para comprar apoio parlamentar. E eu estava dentro da Câmara. Acompanhei tudo isso. Fui em várias, em várias sessões de CPIs, acompanhando o que estava acontecendo. Então há essa diferença enorme entre eu e Lula, do nosso lado, há honestidade, há decência. Três anos e dez meses sem corrupção! E se porventura acontecer, ajudaremos a investigar. Conosco corrupção zero. Você pode notar claramente com números", argumentou.

Bolsonaro ainda disse que nunca "vendeu" seus votos, alegando que votava favorável ou contrário a partir dos seus ideiais, e acusou Lula de colaborar para o "maior escândalo de corrupção, comprando apoio parlamentar".