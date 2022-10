Flávio Bolsonaro se desculpa com Casimiro por foto: 'Foi minha assessoria'

Foto montagem de Casimiro segurando balão com número 22 foi publicado nas redes sociais do senador (foto: Agência Senado/Redes Sociais)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o 'filho 01' do presidente, se desculpou com o youtuber Casimiro por publicar uma foto falsa do streamer segurando balões com o número "22" - número de urna do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em seu Twitter, o parlamentar disse que a publicação foi feita pela assessoria dele e ressaltou que retirou o conteúdo do ar.