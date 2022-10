O que Padre Kelmon fazia na rendição de Roberto Jefferson? Entenda

Colegas de PTB, eles chegaram a integrar a chapa da sigla nas eleições de 2022 (foto: Divulgação/PTB) A presença do ex-presidenciável Padre Kelmon (PTB) na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) , na tarde desse domingo (23/10), em Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, durante a rendição do ex-deputado, deixou internautas em dúvida.





Jefersson já estava em prisão domiciliar e descumpriu uma determinação judicial de não usar as redes sociais. No fim da semana passada, o petebista gravou vídeo ofendendo a ministra Carmen Lúcia.