Moraes manda prender Jefferson, que diz ter atirado contra policiais

Roberto Jefferson (foto) está em prisão domiciliar (foto: Reprodução)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), expediu ordem determinando a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB. Neste domingo (23/10), o político divulgou vídeos afirmando ter resistido a uma operação da Polícia Federal para prendê-lo. Segundo Jefferson, teria havido troca de tiros com agentes. A filha dele, a ex-deputada Cristiane Brasil, também divulgou vídeos confirmando o confronto.O pedido de prisão de Jefferson ocorre após ele descumprir determinação judicial de não usar as redes sociais. Anteontem, ele divulgou gravação atacando, com palavras de baixo calão, a ministra Carmen Lúcia por causa de um voto dela em julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Um vídeo divulgado pelo "Metrópoles" mostra Jefferson falando do confronto com os policiais em Levy Gasparian (RJ), onde mora. "Não atirei em ninguém para pegar. Atirei no carro e perto deles. Eram quatro. Eles correram. Falei 'sai que vou pegar vocês'", diz. Outras imagens mostram o vidro de uma viatura policial estilhaçada Jefferson está em prisão domiciliar.A ordem de Moraes, que preside o TSE, contudo, solicita o retorno dele a uma cela comum. Apoiador de Jair Bolsonaro (PL), o petebista tentou se candidatar à presidência da República neste ano, mas teve a ideia barrada pela Corte Eleitoral. Seu substituto foi o autontitulado padre Kelmon Luis.