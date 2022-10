Bolsonaro x Tebet: trocas de farpas, acusações e desprezo em falas duras

A senadora Simone Tebet reforça que Jair Bolsonaro "não respeita as mulheres" (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) Em meio a tanto discurso e troca de acusações pesadas na reta final deste segundo turno das eleições de 2022, se destaca o embate nos diversos palanques de comunicação entre o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e a senadora e ex-presidenciável Simone Tebet (MDB), que apoia o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência do Brasil.





A senadora também afimou que Bolsonaro "não respeita as mulheres" e "flerta com o autoritarismo, militariza a política e politiza as forças armadas".





Na sexta-feira (21/10), em Juiz de Fora, na Zona da Mata, Simone Tebet declarou que o presidente Bolsonaro "vai entrar para o lixo da história".



Jair Bolsonaro não fica atrás. O presidente e candidado à reeleição também rebate e alfineta a senadora. Ao ser indagado sobre o apoio de Tebet a Lula, ela que teve quase 4,2% dos votos no 1° turno das eleições presidenciais, ficando em 3° lugar, desdenhou: "Ah, não sei, quem é Tebet? Ah, a lá do... É decisão dela".



O presidente também menosprezou Simone Tebet ao chamá-la de "estepe": "É aquela história de 'vamos mudar'. Mas quem entra no meu lugar? A política é um self-service. Vocês têm eu, Lula, Ciro, a 'estepe' (Simone Tebet), a 'trambique' (Soraya Thronicke, do União Brasil, ex-candidata à presidência), que é decoradora sabe daquilo, né? A decoradora. E acabou. Não adianta procurar. É o que está ali, pô".

Ação na Justiça

Jair Bolsonaro já chamou Simone Tebet de "estepe" (foto: CAIO GUATELLI / AFP)







Leia também: Bolsonaro entra com ação contra Tebet por fala em comício de Lula em MG.



Por causa desta fala, a defesa de Jair Bolsonaro entrou com ação contra a senadora e contra a deputada federal Marina Silva (Rede) por falas ditas durante comício em apoio a Lula, em Teófilo Otoni. Em ato de campanha com Lula, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri (MG), Simone Tebet foi ainda mais crítica a Bolsonaro e relembrou do episódio em que presidente disse sobre "jovens bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas" e que "pintou um clima" com elas. Em entrevistas a podcasts, o presidente afirmou que as meninas venezuelanas estavam se arrumando para fazerem programas sexuais. Tebet falou: "É mais do que crime, é pedofilia. E lugar de pedófilo é na cadeia. Eu não tenho medo. Já chamei o presidente de covarde", disse a senadora.Por causa desta fala, a defesa de Jair Bolsonaro entrou com ação contra a senadora e contra a deputada federal Marina Silva (Rede) por falas ditas durante comício em apoio a Lula, em Teófilo Otoni.