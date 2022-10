Bolsonaro entra com ação contra Tebet por fala em comício de Lula em MG

Senadora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou que a fala "pintou um clima" de Jair Bolsonaro "é mais do que crime, é pedofilia. E lugar de pedófilo é na cadeia. Eu não tenho medo" (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A defesa do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) entrou com ação contra a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e contra a deputada federal Marina Silva (Rede) por falas ditas durante comício em apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizado em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.O advogado João Henrique Nascimento de Freitas, Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, afirmou que "liberdade de expressão não é salvo conduto para caluniar e injuriar". Em seguida disse que as políticas serão "responsabilizadas com rigor da lei".Tebet relembrou a fala de Bolsonaro após ter visto "jovens bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas" e que "pintou um clima" com elas. Em entrevistas a podcasts, o presidente afirmou que as meninas venezuelanas estavam se arrumando para fazerem programas sexuais. Fala que foi repudiada por uma das venezuelanas visitadas. Segundo ela, no dia acontecia uma ação social para refugiados. "É mais do que crime, é pedofilia. E lugar de pedófilo é na cadeia . Eu não tenho medo. Já chamei o presidente de covarde”, disse Tebet durante o ato no interior de Minas Gerais.