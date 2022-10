Nikolas durante super live: 'Existe um país antes e depois de Bolsonaro'

Nikolas Ferreira (PL) participa de super live organizada por campanha de Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Youtube)

Bolsonaro, em conversa com Nikolas durante a live, reclamou das acusações de que ele propaga notícias falsas.





"O PT me acusa de fazer fake News? Notícia falsa? Tô chamando o Lula de honesto?”, afirmou Bolsonaro.





A live, que tem duração prevista de 22 horas, terá a participação, além do político mineiro, do empresário Roberto Justus, jogador Neymar, os ministros Paulo Guedes e Fabio Faria, o senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil),pastor Silas Malafaia e outras personalidades.

Durante a "super live" do presidente Jair Bolsonaro (PL) neste sábado (22/10), o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) afirmou que os jovens têm uma força muito grande e que eles mudaram o comportamento. O parlamentar afirmou que o Brasil mudou com o atual governo."Entrei na PUC em 2013 e não podia usar uma blusa sem ser vermelha. Muita gente colocava a gente como se fosse ET. Eu acho que o jovem tem uma força muito grande. Estamos sempre engajados. Podemos estar sempre de verde e amarelo. O jovem não quer mais mulher promíscua, quer um presidente para comandar o país", afirmou o deputado que foi chamado de "porta voz da juventude".Nikolas é um dos principais apoiadores do candidato à reeleição, tendo realizado diversos eventos com a militância bolsonarista na capital mineira no primeiro turno e, no segundo turno, está participando de atos pelo Nordeste para tentar virar a eleição para o presidente.“Existe um país antes e depois de Bolsonaro”, exaltou o deputado mineiro.