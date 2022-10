Com Zema, Bolsonaro promete: 'Metrô de BH será feito em dezembro'

Zema participou da 'super live' do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Bolsonaro prometeu a licitação em conjunto com Zema, caso ele seja reeleito. A documentação está marcada para dezembro.













Leia também: Zema participa de live com Bolsonaro: 'PT significa tragédia'

Bolsonaro participa de uma superlive” de 22 horas de duração neste sábado. A transmissão ao vivo, começou a às 17h, teve a participação do jogador Neymar.



E mais: Neymar elogia valores de Bolsonaro: 'Me sinto patriota'



Estão previstas também a participação do ex-juiz e senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil), do pastor Silas Malafaia e outras personalidades. Em seguida, Bolsonaro agradeceu o apoio do governador em Minas. “Eu pretendo ganhar em Minas porque quem ganha em Minas ganha no Brasil. Eu sou mineiro, né Zema?”, brincou o presidente.Bolsonaro participa de uma superlive” de 22 horas de duração neste sábado. A transmissão ao vivo, começou a às 17h, teve a participação do jogador Neymar.Estão previstas também a participação do ex-juiz e senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil), do pastor Silas Malafaia e outras personalidades.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participou, neste sábado (22/10), da “super live” do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Durante conversa com o chefe do Executivo federal, ambos discutiram sobre o metrô de Belo Horizonte.