José Padilha: "Tropa de Elite 2 é sobre milícias, é sobre Bolsonaro"

Segundo José Padilha, não há sentido no uso do trecho do filme "Tropa de Elite 2" na campanha de Bolsonaro quando se considera o conteúdo do longa (foto: Reprodução)

O cineasta José Padilha, diretor dos filmes “Tropa de Elite” e “Tropa de Elite 2”, gravou um vídeo se manifestando sobre o uso de imagens do longa na campanha presidencial do candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o diretor, o uso de imagens do filme é ilegal, uma vez que não foi autorizado. Além disso, Padilha afirma que não há sentido no uso do filme quando se considera o conteúdo do longa.

“Quero lembrar ao público que ‘Tropa de Elite 2’ é um filme sobre milícias, é um filme sobre políticos eleitos com o apoio de policiais corruptos e policiais violentos que controlam a comunidade no Rio de Janeiro de forma facista. Se o filme e o sistema no qual me refiro no filme se aplica a algum político nessa eleição presidencial, evidentemente esse político é Bolsonaro”, afirmou.

Em uma peça publicada no Instagram de Bolsonaro, é possível ver imagens de um encontro do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com outros oito ex-candidatos à presidência realizado no dia 19 de setembro.

Ao fundo, há a narração feita por Wagner Moura, que interpretou Capitão Nascimento no filme.

"O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Agora, me responde uma coisa: quem você acha que sustenta tudo isso? É… E custa caro".

O cineasta vai processar Bolsonaro pelo uso não autorizado do trecho.