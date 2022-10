TSE forma maioria e libera 116 direitos de resposta de Lula

Ministros do TSE formaram maioria e dão direito de resposta a Lula em campanha de Bolsonaro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria e assinou a concessão do direito de resposta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi tomada na manhã deste sábado (22/10).

Com isso, Lula terá direito a 116 inserções de 30 segundos no programa eleitoral de Bolsonaro na televisão. O pedido inicial era de 164 inserções.

O caso chegou ao plenário virtual da Corte depois de a ministra Maria Claudia Bucchianeri recuar e suspender, na quinta-feira (20/10), a decisão que ela mesma deu sobre o direito de resposta a favor do candidato Lula.

Até as 12h, votaram pela concessão dos direitos de resposta Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Sérgio Banhos, Benedito Gonçalves e Ricardo Lewandowski, além da própria Maria Claudia. Faltava votar o ministro Raul Araújo.

A suspensão foi feita após a campanha do presidente Bolsonaro entrar com um recurso contra o benefício concedido ao petista. Com o embargo de declaração (uma espécie de recurso) apresentado pela equipe do presidente, a ministra então entendeu que a medida anterior, em favor de Lula, era “incompatível com a celeridade inerente aos processos de direito de resposta, bem assim com a colegialidade que norteia os julgamentos sobre propaganda", escreveu a ministra.

Dessa forma, a magistrada decidiu que o plenário do Tribunal deveria analisar o caso.

O direito de resposta foi dado à Lula como uma forma de reparar os fatos "sabidamente inverídicos por descontextualização" veiculados pela campanha de Bolsonaro contrao petista, segundo a ministra.

No plenário virtual, ministros apresentam os votos sem a necessidade de participarem presencialmente de uma sessão. O julgamento vai até as 23h59 de hoje.