Carlos Bolsonaro sobre TSE: 'Deuses que agem quando lhes convém'

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho '03' do presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Rio TV Câmara)

O filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (PL) e vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos) criticou a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no combate às fake news neste período eleitoral. De acordo com o político, na Justiça, há “deuses que agem quando lhes convém”.

Nervosinho, gárgula, burro do shreck e todos os vagabundos unidos partiram com as fakenews sem a menor preocupação! Como já se viu, a justiça nem precisaria ser provocada, pois há deuses que agem quando lhes convém, logo é óbvio que o conluio tem lado e cospe na sua cara! %u2014 Carlos Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@CarlosBolsonaro) October 22, 2022





O vereador carioca ainda provocou adversários políticos, os chamando de “nervosinho, gárgula, burro do shrek”, mas Carlos não afirmou a quem se referiam os “apelidos”.





Carlos Bolsonaro ainda alertou seus seguidores sobre os últimos dias de campanha e afirmou que se fosse por democracia e lisura, “nada disso estaria acontecendo”.

Imagine o que essa escória não fará nos últimos dias de campanha! Se fosse por democracia e por lisura nas eleições nada disso estaria acontecendo. Só se vê uns porcarias investigando pessoas comuns e criando narrativas boçais em nome do sistema! %u2014 Carlos Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@CarlosBolsonaro) October 22, 2022







