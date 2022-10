Tebet sobre 'pintou um clima' de Bolsonaro: 'Lugar de pedófilo é na cadeia'

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), candidata derrotada à Presidência da República, repercutiu nessa sexta-feira (21/10) a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre adolescentes venezuelanas. Tebet, que está em campanha ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, afirmou que "lugar de pedófilo" é na cadeia.





"E quando tirarem a faixa dele, e o povo brasileiro vai tirar, nós veremos as rachadinhas, veremos a compra de mansão com dinheiro vivo, veremos os casos de corrupção desse governo", completou.





Simone Tebet durante ato eleitoral em Teófilo Otoni, cidade da Região do Jequitinhonha (foto: Ricardo Stuckert/Lula) Em 14 de outubro, Bolsonaro disse em entrevista a um podcast que "pintou um clima" durante uma visita a uma residência habitada por jovens refugiadas na região administrativa de São Sebastião, no Distrito Federal. A visita à comunidade ocorreu em 2021.





"Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três ou quatro, bonitas. De 14, 15 anos. Arrumadinhas, num sábado, numa comunidade. Vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. 'Posso entrar na tua casa?' Entrei", iniciou.





"Tinha umas 15 a 20 meninas, num sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos se arrumando no sábado. Pra quê? Ganhar a vida!", completou posteriormente.

Tebet manda recado para Bolsonaro: 'Você vai entrar pra o lixo da história'

A declaração repercutiu posteriormente. Bolsonaro, por sua vez, alegou que a frase foi tirada de contexto pelos opositores e chegou a fazer uma live na madrugada deste domingo para abordar o tema.





Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos no primeiro turno em 2 de outubro. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, teve 43,20%. Tebet foi a terceira, com 4,16%. O segundo turno da eleição presidencial será realizado no dia 30 deste mês - domingo.