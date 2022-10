Bolsonaro anuncia 'super-live' com Neymar, Zema e outros apoiadores

Jair Bolsonaro durante entrevista ao SBT News, na noite desta sexta-feira (foto: Reprodução/YouTube SBT News) Durante entrevista ao SBT na noite desta sexta-fiera (21/10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que fará uma "super-live" neste sábado (22), a partir das 17h. Segundo o candidato à reeleição, a transmissão vai ter 22 horas de duração e contará com a participação de apoiadores como Neymar, jogador de futebol, Sergio Moro (União-PR), senador eleito, Romeu Zema (Novo), governador reeleito de Minas Gerais, e Silas Malafaia, pastor.













O jornalista Carlos Nascimento, do SBT, mediou a entrevista deste sábado. Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil também fizeram parte do pool de imprensa que participou da entrevista.





Lula terminou à frente no primeiro turno, em 2 de outubro, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro foi o segundo, com 43,20%. O segundo turno da eleição presidencial ocorre no dia 30 deste mês, domingo.