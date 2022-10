Lula em Juiz de Fora: 'Temos a obrigação de não acreditar no Bolsonaro'

Lula ficou à frente no primeiro turno ao receber 48,43% dos votos válidos ante 43,2% de Bolsonaro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para que o povo tome cuidado com as promessas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi dada nesta sexta-feira (21/10), em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata. Ele cumpre agenda em Minas Gerais ao lado da senadora Simone Tebet (MDB) e de outras aliadas, como a deputada federal eleita por São Paulo Marina Silva (Rede) e a prefeita da cidade, Margarida Salomão (PT).

"Ele vai propor fazer tudo o que não fez e propor fazer mais. Temos a obrigação de não acreditar no Bolsonaro. Segundo a imprensa brasileira, ele conta de sete a oito mentiras por dia. E, muitas vezes, conta tanta mentira que levanta com remorso a 1h e faz uma live para tentar se explicar", declarou o petista.





Galeria de fotos: Veja a passagem de Lula em Juiz de Fora

Resultado no 1º turno

Lula ficou à frente no primeiro turno, ao receber 48,43% dos votos válidos (57.259.504). Bolsonaro, que tenta a reeleição, avançou em segundo, com 43,2% (51.072.345). A terceira posição foi de Tebet, com 4,16% (4.915.423), enquanto Ciro Gomes terminou em quarto, com 3,04% (3.599.287). Os demais candidatos ficaram abaixo de 1%.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118.229.719 votos válidos (95,59%), 1.964.779 brancos (1,59%) e 3.487.874 nulos (2,82%) no primeiro turno. As urnas contaram com 123.682.372 comparecimentos (79,05%), ao passo que 32.770.982 eleitores (20,95%) deixaram de votar. O segundo turno será realizado em 30 de outubro.

O "Beabá da Política"

Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok