Lula sobre privatização da Cemig: 'Sou contra'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ser contra a privatização da Cemig, durante entrevista exclusiva com a TV Alterosa, Portal Uai e do jornal Estado de Minas, ao jornalista Benny Cohen, nesta sexta-feira (21/10).





Ao ser questionado sobre a privatização da Cemig, pauta levantada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula relembrou uma tentativa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) de privatizar a estatal.

