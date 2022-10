Benny Cohen conversou com o candidato Lula nesta sexta-feira (21/10) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DAPRESS)





A entrevista exclusiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT ao Planalto, ao jornalista Benny Cohen será transmitida no "Jornal da Alterosa" da TV Alterosa e no canal do YouTube do portal Uai às 19h.Na quarta-feira, dia 12/10, os Associados entrevistaram, também com exclusividade, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). A íntegra da entrevista com o candidato à reeleição está disponível neste link.