Lula em Minas: 'Zema fingia que não tinha candidato. Ele é bolsonarista'

Lula esteve em em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nesta sexta-feira (21/10) (foto: Ricardo Stuckert/PT)

O petista ainda pediu para que as pessoas de Teófilo Otoni falassem para Zema, que deve visitar a cidade no fim de semana, que já têm voto escolhido.





Lula faz visita a Minas Gerais nesta sexta-feira (21/10). Ele cumpriu agenda em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e segue para Juiz de Fora, na Zona da Mata. Essa é a segunda vez que o candidato à presidência da República faz campanha no estado no segundo turno.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por ter omitido posicionamento em primeiro turno, quando era candidato à reeleição, e ter escolhido apoiar Jair Bolsonaro (PL) apenas em segundo turno.