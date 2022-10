Bolsonaro se reúne com lutadores de jiu-jitsu em São Paulo

Presidente Jair Bolsonaro (PL) durante encontro com lutadores em São Paulo (foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu agenda de campanha nesta sexta-feira (21/10) em um encontro com um grupo de lutadores em São Paulo. Durante o evento, o candidato à reeleição recebeu um cinturão de um dos profissionais.Entre os lutadores presentes estavam Wanderlei Silva, José Aldo, Fabrício Werdum e Maurício Shogun - todos com histórico positivo na modalidade MMA (artes marciais mistas).Ao discursar para o grupo de lutadores, Bolsonaro exaltou a gestão econômica no Brasil e lamentou as mortes na pandemia de COVID-19."Apesar da pandemia, a gente lamenta as mortes, o Brasil está dando exemplo para o mundo na questão econômica. Tudo vem dando certo, graças a Deus, em função obviamente do povo alegre, feliz, trabalhador, que começa a conhecer o seu potencial", afirmou o presidente.Alguns lutadores também discursaram no encontro desta sexta-feira. Fabrício Werdum, ex-campeão de peso-pesado do Ultimate Fighting Championship (UFC), considerou Bolsonaro "faixa preta" na política.“Nós te consideramos aqui um faixa preta, cada um na sua área, mas te consideramos um faixa preta da tua arte. Estamos muito felizes com tudo que você está fazendo pelo nosso país”.