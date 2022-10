Zema sobre governo Lula: 'Comparo a um atleta que toma anabolizante'

Romeu Zema, que coordena a campanha de Jair Bolsonaro em Minas Gerais, participou de entrevista na Jovem Pan na manhã de hoje (21/10) (foto: Reprodução/Jovem Pan)



O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) , afirmou hoje (21/10) durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é como um “atleta que toma anabolizante”. Zema ressaltou que alguns brasileiros, “equivocados”, acham que o Brasil “teve bons momentos” durante a gestão petista.

coordenador da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) relembrou, ainda, que durante os anos de 2015 e 2016, durante a gestão petista no Brasil, a empresa que ele geria à época “encolheu”, assim como outras empresas durante a recessão no país.





“Fizeram uma série de ações irresponsáveis, que culminaram com a maior recessão, com a maior crise do Brasil em 2015, 2016. Três milhões de desempregados nós tivemos naquela ocasião. Todo mundo aqui que está nos acompanhando vai conhecer alguém que perdeu o emprego, alguém cuja empresa foi à falência ou encolheu, que é o caso da empresa que eu administrava”, disse Zema.