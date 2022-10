Romeu Zema na Jovem Pan: 'Bolsonaro tem uma impulsividade natural'

Governador de Minas Gerais participou de entrevista no Jornal da Manhã, da Jovem Pan (foto: Reprodução/Jovem Pan)



O governador reeleito do estado de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) participou hoje (21/10) de uma entrevista no Jornal da Manhã, da emissora Jovem Pan. Na ocasião, Zema foi perguntado pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se ele considerava que a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma ameaça à democracia.









O governador mineiro, ainda, aproveitou a deixa para criticar os governos de esquerda e relacionar o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , à regimes ditatoriais. Zema afirmou que PT e autoritarismo “rimam muito bem”.

Leia mais: Paraná Pesquisas mostra estabilidade na disputa entre Lula e Bolsonaro



“Muitas vezes, aquilo que ele fala, pode chocar, pode dar a entender alguma coisa, mas nós sabemos que ele é uma pessoa bem intencionada que quer o bem do Brasil. Eu temo muito mais o candidato Lula, que é companheiro, amigo de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro e de alguns outros ditadores aí que sempre têm o caminho do autoritarismo. Partido de esquerda, como o PT, e autoritarismo rimam muito bem. Então, fica aqui um alerta para todos nós brasileiros de que se quisermos ter um futuro democrático, um futuro onde a população vai poder opinar, isso não se dará com o PT”, finalizou.