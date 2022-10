Bolsonaro: 'Só pode arranjar dinheiro por fora se tiver cargo no governo'

Jair Bolsonaro (PL) afirma que a compra de imóveis não pode ter sido feita com dinheiro ilícito por não ter feito parte de nenhum governo anterior (foto: Reprodução/Youtube)

Durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda, nesta quinta-feira (20/10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a compra dos mais de 50 imóveis por familiares dele não foi feita com dinheiro desviado, por ele não ter tido cargo nos governos Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB)."Você só pode arranjar dinheiro por fora se você tiver cargo no governo", afirmou o presidente.Ele enfatizou que, como nunca foi próximo a esses ex-presidentes, não teria como conseguir dinheiro."De onde saiu o dinheiro para comprar 50 e poucos imóveis , pelo menos um indício?", afirmou Bolsonaro.Em seguida ele afirmou que a maior parte dos imóveis foi comprada por um ex-cunhado que tem várias lojas no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo.No ano passado, Bolsonaro , durante uma live, disse: "Pra mim é fácil. 'Manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá?'. Um beijo! Pronto, resolveu! Chega o sapato número 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro".