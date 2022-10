Michelle Bolsonaro e Damares visitam seis cidades mineiras em dois dias

Por Bernardo Estillac e Igor Passarini

Michelle e Damares dividem palanque em Manaus-AM. Dupla tem viajado o país em campanha por reeleição de Bolsoanaro (foto: Michael DANTAS / AFP)



A ofensiva bolsonarista em Minas Gerais terá reforço da primeira-dama Michelle Bolsonaro e da ex-ministra e senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) nesta sexta-feira (21/10) e sábado (22/10). Sem o presidente, a dupla visita seis cidades em dois dias em programação que inclui cinco regiões do estado.









O evento na Grande BH acontece no Clube Minas Gerais e contará com o reforço do governador reeleito Romeu Zema (Novo). A agenda denominada “Mulheres com Bolsonaro” inclui a participação de lideranças religiosas e é organizada pela deputada federal Greyce Elias (Avante).





Leia mais: Michelle e Damares se encontram com venezuelanas após vídeo de Bolsonaro





No sábado, senadora e primeira-dama estarão em Belo Horizonte. A agenda da capital terá discurso a apoiadores marcado para às 11h na Praça Geralda Damata Pimentel, na orla da Lagoa da Pampulha, seguido de passeata e motociata no sentido Zoológico e bicicleata no sentido Iate Tênis Clube. O senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC), e o deputado federal eleito Bruno Engler (PL) também participam do evento em BH.





Na sequência, Damares e Michelle partem para a Zona da Mata, onde estarão em Ubá, no Ubaense Espaço Eventos, às 13h. Elas fecham a passagem por Minas no Triângulo Mineiro às 16h, quando fazem evento no Uberaba Tênis Clube, em Uberaba.





A primeira-dama tem viajado pelo país ao lado de Damares, que ocupou o ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Bolsonaro. A inclusão de Michelle na campanha visa diminuir a rejeição do presidente junto ao eleitorado feminino e as agendas da dupla são normalmente atreladas a eventos evangélicos.

A equipe do candidato à reeleição concentra esforços na tentativa de virar o resultado do primeiro turno em Minas, quando Lula terminou cinco pontos percentuais na frente. O governador reeleito Romeu Zema assumiu a coordenação da campanha no estado e busca apoios dos prefeitos mineiros. Bolsonaro já fez quatro viagens a Minas no segundo turno, três delas para Belo Horizonte e uma para Juiz de Fora e Montes Claros.