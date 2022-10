Bolsonaro no Inteligência Ltda bate recorde de audiência simultânea

Jair Bolsonaro (PL) bate recorde em entrevista ao podcast Inteligência Ltda (foto: Reprodução/Youtube)

A entrevista de Jair Bolsonaro (PL) ao podcast Inteligência Ltda nesta quinta-feira (20/10) bateu o recorde de audiência simultânea, com mais de 1,5 milhão de espectadores ao mesmo tempo.Os números superaram a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Flow Podcast , nessa terça-feira (18/10), que havia alcançado 1,096 milhão de visualizações.Bolsonaro atrasou cerca de 30 minutos do horário previsto para o início da conversa. Durante a espera, cerca de 400 mil pessoas aguardavam a presença do candidato a reeleição.

A participação do presidente foi divulgada nas redes sociais, o que foi reforçado para a militância bolsonarista pelos filhos Flávio, Eduardo e Carlos ao longo do dia.