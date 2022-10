Lula no Flow: 'O Bozo é um mentiroso compulsivo'

Por Natasha Werneck

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou 'um apelido' para se referir ao seu adversário nas eleições presidenciais, Jair Bolsonaro (PL). No podcast "Flow", nesta terça-feira (18/10), o petista chamou o atual chefe do Executivo, que busca a reeleição, de “Bozo” - nome que militantes da esquerda têm o costume de usar para se referir ao atual presidente.

No podcast, Lula comentou sobre o debate da Band, onde ficou cara a cara com Bolsonaro em um formato mais “livre”. Ele relembrou que passou por este mesmo embate no 2° turno com Geraldo Alckmin (PSDB) - que agora é candidato à vice em sua chapa - e José Serra (PSDB) em eleições passadas.