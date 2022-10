Ipespe: Lula tem 49% no segundo turno; Bolsonaro, 43%

Levando em conta somente os votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro, 47%. (foto: Ricardo Stuckert/PT; Alan Santos/PR)

Votos brancos e nulos somam 6%. Os eleitores que não sabem em quem votar ou não responderam correspondem a 2% do eleitorado.

O levantamento foi realizado nos dias 17 e 18 de outubro e foram entrevistadas 1.100 pessoas de todas as regiões do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.





A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-06307/2022.





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Planalto, neste segundo turno, com 49% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 43%. É o que aponta a Pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais (ABRAPEL).Levando em conta os votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro, 47%.