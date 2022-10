Zema em Juiz de Fora: 'Os próximos 12 dias irão definir o futuro do Brasil'

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) disse que recebeu a missão de ajudar a virar votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado. Na opinião dele, os próximos 12 dias serão decisivos para o futuro do país.“Vocês sabem que eu sou um governador ‘chão de fábrica’. Estou sempre presente. Dessa vez estou aqui em uma missão muito especial. Os próximos 12 dias irão definir o futuro do Brasil nos próximos anos” afirmou.“Precisamos trabalhar nesses 12 dias, conscientizar aqueles que não votaram Bolsonaro no primeiro turno”, complementou.



Zema dividiu palanque com Bolsonaro e outros apoiadores nesta terça-feira (18/10), na Praça da Estação, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas.

Primeiro turno

No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 48,29% dos votos válidos em Minas (5.802.571), contra 43,6% de Bolsonaro (5.239.264). A proporção foi próxima ao resultado apurado no Brasil: 48,4% para o petista (57.259.504) e 43,2% ao presidente (51.072.345).



Mais cedo, o governador recepcionou o presidente no Aeroporto da Serrinha e fez um alerta. “Precisamos fazer a cotação do presidente crescer aqui na Zona da Mata. Foi onde teve uma das menores proporções de voto. Temos grande caminhada, potencial de ganhar os votos.”Zema também criticou o governo petista no estado e no país. “Temos que lembrar o desastre que foi o PT em Minas e no Brasil. Temos que resgatar a memória do mineiro. Essa tragédia teve todo o aval do candidato Lula que apoiou um ex-governador totalmente inapto ao cargo. Pagamento atrasado para o funcionalismo, prefeito não recebia os recursos”, disse, sem citar o nome do antecessor, Fernando Pimentel (PT).“É obrigação lembrarmos essa tragédia. E o que o PT trouxe a Minas Gerais? Nada. Em quatro anos, 2,8 bi para o metrô de Minas Gerais. O PT ficou 14 anos e nada. O PT construiu refinarias no país inteiro e a nossa aqui foi reduzida.”O chefe do Executivo estadual destacou ainda que Minas é um dos estados que mais importa combustíveis no país e reiterou a insatisfação com as gestões petistas. “Tudo de ruim aconteceu na gestão PT. PT e mineiro nunca foi uma mistura que deu certo. Minas não aceita PT, é um partido que não combina conosco”.