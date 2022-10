Em Juiz de Fora, Bolsonaro elogia Zema: 'Pessoa fantástica'

Romeu Zema e Jair Bolsonaro cumprimentam apoiadores em Juiz de Fora (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)





Para Bolsonaro, que tenta reeleição em segundo turno, Zema é uma pessoa “fantástica”. “Nosso futuro está aqui do meu lado. Eu só tenho a agradecer a todos por esse momento. Ao meu lado uma pessoa fantástica, que tem me dado apoio pela reeleição, o nosso governador Romeu Zema.”





“Boa tarde minha Juiz de Fora. Minha segunda terra natal. Hoje é o Dia do Médico. Agradeço aos médicos da Santa Casa de Juiz de Fora por terem salvo minha vida no dia 6 se setembro de 2018. Agradeço a Deus por essa vida e a ele também pela missão de ser presidente da República. Não tem preço andar pelo Brasil e cada vez mais ver o povo trajando verde e amarelo, as cores da nossa bandeira, o patriotismo floresceu entre nós. Estamos aqui no estado da liberdade, a nossa Minas Gerais”, seguiu o presidente.





Bolsonaro se apresentou como um chefe de Estado que defende as “crianças da ideologia de gênero e contra a legalização das drogas”.





Foi a quarta visita em Minas depois do primeiro turno. Da Zona da Mata, Bolsonarou seguiu para Montes Claros, no Norte do estado, onde também realiza ato eleitoral na noite desta quarta. Desde o início do segundo turno, Bolsonaro tem visitado Minas Gerais. Essa é a quarta vez que ele passa pelo estado. Em Juiz de Fora, o presidente esteve ao lado de aliados, entre eles o governador Zema.

Na quinta-feira (6) da semana retrasada, Bolsonaro participou de um evento eleitoral com empresários do ramo da indústria; na última quarta-feira (12), ele esteve em um culto evangélico. Já na sexta-feira (14), o presidente se reuniu com prefeitos mineiros. Os três atos ocorreram na capital mineira, BH.

Disputa

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rival do candidato à reeleição no segundo turno, terminou à frente no primeiro, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro teve 43,20%.





Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6%. Lula recebeu 48,29%. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos.





O governador Romeu Zema foi reeleito em primeiro turno com 56,18% em 2 de outubro. Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado por Lula, foi o segundo, com 35,08%.





O senador Carlos Viana (PL-MG), então candidato oficial de Bolsonaro em Minas, teve 7,23% e parou na terceira posição. Zema teve como nome à Presidência no primeiro turno o correligionário Felipe d’Ávila (Novo), que teve somente 0,47% e ficou na sexta posição.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou em Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata Mineira, nesta terça-feira (18/10), e agradeceu ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). O mineiro declarou apoio a Bolsonaro dois dias após o primeiro turno da eleição.