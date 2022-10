Cleitinho em evento de Bolsonaro: 'Tem como virar em Minas e vai virar'

Cleitinho durante discurso em comício em Juiz de Fora, na tarde desta terça-feira (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)





No fim do discurso, Cleitinho puxou um grito de "eu acredito" e foi seguido pelos apoiadores que acompanharam o comício.



Além do governador Romeu Zema (Novo), estiveram presentes no evento o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL-MG), eleito deputado federal, o deputado estadual reeleito Bruno Engler (PL), entre outros.

Cleitinho discursou em comício de Bolsonaro em Juiz de Fora (foto: Matheus Muratori/EM/DA Press)



Primeiro turno





No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 48,29% dos votos válidos em Minas (5.802.571), contra 43,6% de Bolsonaro (5.239.264). A proporção foi próxima ao resultado apurado no Brasil: 48,4% para o petista (57.259.504) e 43,2% ao presidente (51.072.345).

Jair Bolsonaro visitou Juiz de Fora nesta terça-feira para comício nesta tarde. Foi a quarta visita em Minas depois do primeiro turno. Da Zona da Mata, Bolsonarou seguiu para Montes Claros, no Norte do estado, onde também realiza ato eleitoral na noite desta quarta.

Na quinta-feira (6) da semana retrasada, Bolsonaro participou de um evento eleitoral com empresários do ramo da indústria; na última quarta-feira (12), ele esteve em um culto evangélico. Já na sexta-feira (14), o presidente se reuniu com prefeitos mineiros. Os três atos ocorreram na capital mineira, BH.

O deputado estadual e senador eleito por Minas Gerais, Cleitinho (PSC), mostrou-se confiante na vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os eleitores do estado. Ele discursou no comício do presidente na Praça da Estação, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, na tarde desta terça-feira (18/10).Cleitinho convocou os caminhoneiros para votarem no segundo turno, em 30 de outubro. “Tenho certeza que 100% dos caminhoneiros é Bolsonaro. Mais de um milhão de caminhoneiros não saíram para votar, e a gente precisa os caminhoneiros votarem”.