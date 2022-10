Apoiadores de Bolsonaro se preparam para comício em Juiz de Fora

Praça da Estação, em Juiz de Fora, cheia de apoiadores que esperam discurso de Bolsonaro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Apoiadores do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), se preparam para recebê-lo na Praça da Estação, em Juiz de Fora, na tarde desta terça-feira (18/10). O movimento é tranquilo nas imediações do local. A previsão é que o comício tenha início às 15h.





Os primeiros apoiadores começaram a chegar à praça por volta do meio-dia. Cerca de uma hora depois a movimentação aumentou, com muitas pessoas se dirigindo para perto do palco, onde o presidente deve discursar.

Muitos estão vestindo roupas em verde e amarelo e levam bandeiras nas mãos. Músicas de apoio à Bolsonaro são tocadas no local, inclusive do cantor Gusttavo Lima, que ontem declarou apoio formal ao presidente em encontro no Palácio da Alvorada.



O deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o vereador de BH Nikolas Ferreira (PL), deputado federal eleito, chegaram à praça.





Depois de Juiz de Fora, Bolsonaro segue para Montes Claros, na Região Norte de Minas.