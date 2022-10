Bolsonaro sobre visita de Lula ao Complexo do Alemão: 'Candidato do crime'

Bolsonaro afirmou ainda que 'nem a polícia' consegue entrar em 'comunidades controladas pelo tráfico' sem proteção (foto: Alan Santos/ PR)

Por Luana Pedra

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar a campanha que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou no Complexo do Alemão (RJ) na última quinta-feira (13/10). Bolsonaro afirmou na segunda-feira (17/10), via redes sociais, que o petista é "amigo dos bandidos" por ter visitado a comunidade "sem proteção."

- Todos sabem que em áreas dominadas pelo tráfico só entra em paz quem é amigo dos bandidos. Ao afirmar que visitou uma comunidade controlada por uma das maiores facções sem nenhuma proteção, coisa que nem a polícia consegue, Lula mostra mais uma vez que é o candidato do crime. %u2014 Jair M. Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@jairbolsonaro) October 17, 2022

Durante o debate presidencial realizado pela Rede Bandeirantes, no último domingo (16/10), Bolsonaro havia realizado a mesma crítica ao ex-presidente, afirmando que o petista esteve no Rio de Janeiro andando com traficantes.

"Seu Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor teve atualmente no Complexo do Salgueiro, não teve um policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes e com bandidos, que nos presídios do Brasil, a cada cinco votos, o senhor teve quatro votos", disparou Bolsonaro contra Lula.

Lula respondeu a Bolsonaro dizendo que ele é o único ex-presidente que tem coragem de entrar em uma favela sem colete de segurança. "Quando eu era presidente, eu entrava no Rio de Janeiro, e as pessoas falavam 'vai com cuidado, porque Bolsonaro é amigo dos milicianos, você vai com cuidado', e eu ia, sabe por quê? Porque eu acredito no povo", disparou.

O petista ressaltou ainda que o evento no Complexo foi "extraordinário" e que só tinha mulheres e homens trabalhadores, e não traficantes.

Bolsonaro foi o mais votado em 70 dos 92 municípios do Rio de Janeiro no primeiro turno do pleito de 2022. Lula ganhou nos outros 22. O atual presidente venceu na capital e em quase toda a Região Metropolitana, onde perdeu para o petista apenas em Niterói.

Bolsonaro recebeu 4,8 milhões de votos no Rio de Janeiro, o equivalente a 51,09% do total. Lula registrou 3,8 milhões, ou 40,68%. No total, a diferença entre os dois foi de cerca de 1 milhão de votos.