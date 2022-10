Ciro Nogueira após Ipec mostrar vantagem de Lula: 'Erra todas as pesquisas'

Ciro Nogueira (PP) faz críticas às pesquisas feitas sobre a corrida presidencial (foto: EVARISTO SA / AFP)

O IPEC, temos de admitir, está resgatando a credibilidade do antigo Ibope, que errava QUASE todas. Como o IPEC erra TODAS, até que o Ibope não era tão ruim. Não é nada, não é nada, não é nada! %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) October 17, 2022

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), foi ao Twitter nesta segunda-feira (17/10) para afirmar que o "Ipec erra todas as pesquisas" e comparou o instituto com o antigo nome, Ibope, afirmando que este "não era tão ruim".O político é um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e constantemente faz críticas aos levantamentos feitos sobre a disputa presidencial.A postagem vai ao encontro das posições repetidas pelo presidente e por outros apoiadores, como o ministro Fabio Faria (PP).

A pesquisa Ipec publicada neste segunda-feira (17/10) mostra que, quando analisados os votos válidos, Lula lidera a corrida presidencial com oito pontos percentuais à frente de Bolsonaro.

No início deste mês, Nogueira ironizou a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicada pelo mesmo instituto.



A pontuação de Bolsonaro no primeiro turno ficou fora da margem de erro apontada pelos institutos de pesquisa. Na véspera da votação, o Ipec previa o atual chefe do Executivo com 37% dos votos, contra 51% do petista. No entanto, o resultado das urnas mostrou o presidente com 43,20%, enquanto Lula obteve 48,43%.

