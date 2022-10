Ciro Nogueira sobre vantagem de Lula no Ipec: 'Comemorar mais esse erro'

A pontuação de Bolsonaro no primeiro turno ficou fora da margem de erro apontada pelos institutos de pesquisa. Na véspera da votação, o Ipec previa o atual chefe do Executivo com 37% dos votos, contra 51% do petista. No entanto, o resultado das urnas mostrou o presidente com 43,20%, enquanto Lula obteve 48,43%.





ÓTIMA NOTÍCIA: o Ipec dá o presidente Bolsonaro 10 pontos atrás! Vejam o senador Márcio França, o segundo turno no Rio e o presidente eleito em primeiro turno Lula! O que? Não aconteceu? Então vamos comemorar mais esse futuro erro!! %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) October 5, 2022







Pesquisa Ipec

A primeira pesquisa do Instituto Ipec para o segundo turno mostra que Lula tem 51% de intenção de votos, e Bolsonaro 43% . O levantamento foi encomendado pela TV Globo.





Lula (PT): 51%

Bolsonaro (PL): 43%

Branco e nulo: 4%

Não sabe: 2%





O Ipec ouviu 2.000 pessoas entre 3 e 5 de outubro em 129 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o nº BR-02736/2022.