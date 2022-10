Bolsonaro para Lula no debate: 'Andou no Rio com traficantes'

Por Vinícius Prates





]Em referência à visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Complexo do Alemão, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o petista esteve no Rio de Janeiro andando com traficantes. A acusação foi feita no debate da Band, neste domingo (16/10).









O atual mandatário ainda disse que é clara a "amizade" de Lula com traficantes e usou como exemplo Marcola, líder da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), ao qual recorrentemente Bolsonaro tenta vincular a imagem do petista.





Lula respondeu a Bolsonaro dizendo que ele é o único ex-presidente que tem coragem de entrar em uma favela sem colete de segurança. "Quando eu era presidente, eu entrava no Rio de Janeiro, e as pessoas falavam 'vai com cuidado, porque Bolsonaro é amigo dos milicianos, você vai com cuidado', e eu ia, sabe por quê? Porque eu acredito no povo", disparou





O petista ainda afirmou que o evento no Complexo foi "extraordinário" e que só tinha mulheres e homens trabalhadores, e não traficantes.





"Os bandidos o senhor sabe onde estavam. Tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa. Esse não era do Complexo do Alemão. Esse quem sabe morava num apartamento na avenida Copacabana. É acha que bandido está só no lugar dos pobres? Os grandes bandidos estão no lugar dos ricos, os pobres são trabalhadores", disparou Lula.