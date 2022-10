TSE determina remoção de fake news sobre voto de Marcola em Lula

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, neste domingo (2/10), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus filhos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, removam o conteúdo que divulgava uma suposta declaração do líder do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, sugerindo votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O conteúdo deverá ser excluído do site da Jovem Pan, do Antagonista e dos perfis das redes sociais de Bolsonaro (PL) e dos filhos. Além disso, sites e blogs bolsonaristas deverão remover as postagens com informações “sabidamente inverídicas”