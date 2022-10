Bolsonaro no debate: 'Se não fosse mentiroso não se chamava Lula da Silva'

Jair Bolsonaro acusou Lula de mentir sobre informações sobre a pandemia da COVID-19 (foto: Nelson Almeida/AFP)

Vinícius Prates



O presidente Jair Bolsonaro acusou o candidato O presidente Jair Bolsonaro acusou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de mentir sobre a condução do governo no enfrentamento à pandemia da COVID-19. Eles participaram do debate da Band na noite deste domingo (16/10).









Lula argumentou que a CPI da COVID provou o atraso do governo na compra da vacina. O ex-presidente ainda ressaltou que Bolsonaro debochou dos cidadãos que se contaminaram com a doença.



"Eu não faço acusações mentirosas. São dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive de corrupção, definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que sua negligência fez com que 680 (mil) pessoas morressem, quando mais da metade poderia ter sido salva".



Lula perguntou a Bolsonaro por que ele demorou tanto tempo para comprar vacina e se ele não se sentia "irresponsável" pela gestão adotada durante a pandemia ou culpado pelas mortes. Segundo o petista, o Brasil teve 11% dos óbitos pela doença no mundo."Todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas. Que, afinal de contas, se o senhor não mentir, deixa de ser Luiz Inácio Lula da Silva", respondeu Bolsonaro.