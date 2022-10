Bolsonaro sobre 'pintou o clima': 'Expressão que sempre utilizo'

Por Vinícius Prates













"Eu fui para dentro da casa das senhoras com uns dez seguranças. Fiz uma live, a TV CNN emitiu sinal. Se você pegar esse pintar um clima, na mesma entrevista daquele blogueiro, eu falo que não pintou um clima com o Parlamento para revogar um decreto ambiental sobre a Baía de Angra. Essa história de pintar um clima é muito comum em mim, uso muito isso aí, e naquele momento foi exatamente para mostrar que pintou oportunidade, um clima, para entrar na casa das venezuelanas, e como eu fiz, a live, mostrar o que nós não queremos para o Brasil", argumentou o presidente.





Ao comentar sobre a expressão "ganhar a vida", que ele também usou ao se referir às venezuelanas, ele disse que não tem nenhuma "acusação direta". "O que elas estavam fazendo naquele momento, a conclusão fica para cada um", disse.





Fala descontextualizada





Em outro momento, Bolsonaro voltou a um púlpito para responder mais questionamentos dos jornalistas. O presidente disse que o assunto está "encerrado" com a decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou que todas as acusações sejam excluídas das redes sociais.





"Eu passei as piores 24 horas da minha vida, onde eu fui acusado, de forma covarde e sórdida de praticar a pedofilia. Tentaram atingir minha honra, naquilo que eu tenho de mais sagrado, a defesa da família e a inocência das nossas crianças. A minha indignação não tem tamanho", declarou Bolsonaro.





"Foi descontextualizado, foram feitos recortes, para dar a entender que eu fui dentro para casa de venezuelanos para praticar pedofilia. Deixo bem claro, o termo pintou um clima é comum comigo", disse. "Nada no tocante a pedofilia aconteceu", completou Bolsonaro, sobre as acusações.





Apesar de tentar encerrar o assunto, os jornalistas continuaram a questionar Bolsonaro sobre as acusações. O presidente pediu por outras perguntas, mas não foi ouvido, se irritou e deixou o púlpito.

