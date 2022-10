Candidatos Lula e Bolsonaro vêm a Minas Gerais nesta semana; veja

Candidatos à presidência da República Jair Bolsonaro e Lula disputam a preferência do eleitorado mineiro (foto: REUTERS/Adriano Machado and Ueslei Marcelino)

Os candidatos à presidência da República Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem disputando a preferência do eleitorado mineiro. Os postulantes ao Palácio do Planalto terão agendas no interior de Minas Gerais ao longo desta semana. Os atos de campanha têm como objetivo consolidar e atrair potenciais eleitores.O primeiro a vir a Minas será o presidente Bolsonaro. Nesta terça-feira (18/10), ele fará campanha nas cidades de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, das 12h às 16h, e em Montes Claros , na Região Norte do estado, até as 18h.A agenda foi confirmada pelo deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais apoiadores do presidente no estado. Esta será a segunda vinda de Bolsonaro a Minas Gerais após o primeiro turno.Romeu Zema (Novo) também deve participar das manifestações. O governador reeleito vem trabalhando reiteradamente para angariar apoio de prefeitos e tentar virar os votos para o presidente , que ficou atrás do concorrente. Já o candidato Lula deve ir a Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e a Governador Valadares , na região do Vale do Rio Doce, nesta sexta-feira (21/10) onde irá fazer caminhada nos mesmos moldes do que foi feito em Belo Horizonte há alguns dias.Na capital mineira, Lula participou de um ato que saiu da Praça da Liberdade, na Savassi, e terminou na Praça Tiradentes, também na região Centro-Sul.A informação foi confirmada pelo coordenador de campanha do petista no estado, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG).Os presidenciáveis buscam consolidar seus votos na região. No primeiro turno, Lula teve 48,29% em Minas, contra 43,60% de Bolsonaro.