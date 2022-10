Bolsonaro fará jornada dupla em Minas Gerais na terça-feira

Jair Bolsonaro durante entrevista à TV Alterosa, na última quarta-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, vai começar a interiorizar a campanha em Minas Gerais a partir da próxima terça-feira (18/10) - com direito a uma jornada dupla no estado. Bolsonaro fará atos de campanha em Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata Mineira, de 12h às 16h, e posteriormente em Montes Claros, na Região Norte do estado, de 16h até 18h.













Disputa presidencial

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou à frente no primeiro turno em âmbito nacional, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro teve 43,20%. Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6%. Lula recebeu 48,29%.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos.





Já Zema foi reeleito em primeiro turno com 56,18% em 2 de outubro. Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado por Lula, foi o segundo, com 35,08%. O senador Carlos Viana (PL-MG), então candidato oficial de Bolsonaro em Minas, teve 7,23% e parou na terceira posição.





Zema teve como nome à Presidência no primeiro turno o correligionário Felipe d'Ávila (Novo), que teve somente 0,47% e ficou na sexta posição. O apoio de Zema a Bolsonaro é considerado pelo presidente como fundamental para tentar virar a disputa em Minas e no Brasil.