Lula x Bolsonaro: saiba como será primeiro debate do 2º turno

Lula e Bolsonaro já tiveram embate direto durante debate na Band no 1º turno (foto: Reprodução/TV Band) pool formado pelo portal UOL, o grupo Bandeirantes, a Folha de S.Paulo e a TV Cultura, com apoio do Google e YouTube. Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficarão frente a frente pela primeira vez no segundo turno neste domingo (16/10), às 20h. Os presidenciáveis participam de debate promovido porformado pelo portal UOL, o grupo Bandeirantes, a Folha de S.Paulo e a TV Cultura, com apoio do Google e YouTube.









No segundo bloco, quatro jornalistas dos veículos que formam o pool formularão perguntas aos presidenciáveis. Bolsonaro responderá primeiro à primeira e à terceira pergunta. Lula responderá primeiro à segunda e à quarta pergunta. Cada candidato terá um minuto e meio para a resposta e não haverá réplica ou comentários.





O terceiro e último bloco começa com uma mesma pergunta sendo feita pelos mediadores para os dois candidatos. Lula começa respondendo e ambos terão um minuto e meio para a resposta. Na sequência, os presidenciáveis terão 15 minutos para embate direto, nos mesmos moldes do primeiro bloco. O debate se encerra com um minuto e meio para considerações finais dos dois participantes.





Os candidatos chegam ao segundo turno após eleição marcada pela polarização já na primeira etapa, com Lula somando 48,43% dos votos e Bolsonaro, 43,20%.

Próximos debates

Depois deste domingo, Lula e Bolsonaro ainda podem se enfrentar em mais quatro debates neste segundo turno. Os candidatos ainda não confirmaram presença em todos os eventos.





Veja as datas: