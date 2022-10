TV Cultura desmente veto a Vera Magalhães em debate presidencial

Por Mariana Costa

A jornalista foi atacada pelo presidente Jair Bolsonaro no debate realizado no primeiro turno (foto: TV Cultura/divulgação )

A TV Cultura emitiu uma nota desmentindo a informação publicada, na manhã desta segunda (10/10), de que a jornalista e apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, poderia não participar do debate com candidatos à Presidência da República no próximo domingo (16/10).





O veto da participação de Vera seria um pedido do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSD). "A TV Cultura esclarece que a informação é totalmente falsa", diz um trecho da nota.



A nota segue, afirmando que "a emissora não tem qualquer interferência governamental, seja em seu jornalismo ou programação." A TV Cultura destaca ainda que "preza pela autonomia, independente de governos ou partidos políticos."





O debate entre os candidatos à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) acontece no próximo domingo (16/10), às 20h, será transmitido pela Band na TV aberta e é um pool com a TV Cultura, o portal UOL e o jornal Folha de S.Paulo.





Ataque no debate do primeiro turno





No debate realizado no primeiro turno, em 28 de agosto, após ser questionado por Vera Magalhães sobre a cobertura vacinal no Brasil, Bolsonaro perdeu a paciência e atacou a jornalista e também a candidata Simone Tebet (MDB).





Ataque foi feito porque Vera disse que o presidente foi contra a vacinação no país e por isso, a pandemia foi agravada no Brasil.