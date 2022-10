André Valadão critica Lula e Janones rebate: 'Hipócrita, sujo'

Pastor da Igreja Batista da Lagoinha, André Valadão é apoiador e entusiasta de Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Twitter) O pastor da Igreja Batista da Lagoinha, André Valadão, apoiador e entusiasta do presidente Jair Bolsonaro (PL), fez críticas ao candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva , e afirmou que a eleição do ex-presidente significa “dizer sim aos furtos”. A declaração foi dada via redes sociais, meio em que o pastor da igreja evangélica se dedica, frequentemente, a defender Bolsonaro e atacar o petista.





Votar no MULA é autorizar um modelo de governo amigo de países socialistas comunistas, é dizer sim aos furtos, é incentivar a ideologia de gênero para crianças nas escolas e acima de tudo estatizar a nação levando a estagnar a economia e fechar portas para o mundo. %u2014 Andre Valadao (@andrevaladao) October 10, 2022





“Votar no MULA (sic) é autorizar um modelo de governo amigo de países socialistas comunistas, é dizer sim aos furtos, é incentivar a ideologia de gênero para crianças nas escolas e acima de tudo estatizar a nação levando a estagnar a economia e fechar portas para o mundo”, afirmou o pastor.





Em resposta, o deputado federal reeleito no pleito deste ano, André Janones (Avante), defendeu o ex-presidente Lula e ressaltou que Valadão “mente livremente”. O parlamentar, que também é evangélico, completou dizendo que o pastor não “representa a igreja”.

“E votar no Bolsonaro é permitir que vagabundos como você continuem a mentir livremente e assediar as irmãs da igreja! Você não representa nossa Igreja! Hipócrita, SUJO!”, disse.





Ontem (9/10), os dois já haviam discutido no Twitter. O pastor compartilhou uma manchete de 2021, que afirmava que a Suprema Corte da Colômbia tinha aprovado a união livre entre jovens de 14 a 18 anos com pessoas maiores de idade. Valadão relacionou a suposta notícia com governos de esquerda no país colombiano, no entanto, em 2021 o presidente da Colômbia era Iván Duque Márquez, político de direita e parceiro de Bolsonaro.





Alguém aí tem filha!? Irmã!? Sobrinha!? Gente! Votar nesta esquerda é agredir, invadir, destruir %u2026 %uD83D%uDE2D%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 O NOSSO PAÍS NÃO SERÁ VERMELHO %uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/ZWYxYM6VOn %u2014 Andre Valadao (@andrevaladao) October 9, 2022

Janones respondeu o pastor, relembrando o caso Daniela Perez, afirmando que Valadão fez de um “assassino, um pastor” da Igreja Batista da Lagoinha, se referindo a Guilherme de Pádua.