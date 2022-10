Damares diz que Brasil tem crianças com dentes arrancados para sexo oral

Damares Alves (Republicanos-DF) foi eleita senadora pelo Distrito Federal e trabalha para reeleição de Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução)

Senadora eleita pelo Distrito Federal e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos) afirmou neste domigo (9/10) que o governo Bolsonaro teria resgatado crianças vítimas de tráfico humano para outros países. O crime teria sido registrado na Ilha de Marajó, no Pará.A afirmação foi feita durante um evento promovido na Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia."Nós temos imagens de crianças de 4 anos, 3 anos que, quando cruzam as fronteiras, tem seus dentes arrancados para não morderem na hora do sexo oral. (...) Nós descobrimos que essas crianças comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal", afirmou a parlamentar e pastora evangélica, sem apresentar as imagens citadas.Aliada do presidente, Damares afirmou que o "inferno se levantou" contra a reeleição de Bolsonaro. "Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas, aqui, eu tenho a liberdade constitucional de expressar a minha fé", disse a ex-ministra."A guerra contra Bolsonaro que a imprensa, o Supremo e o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política. É uma guerra espiritual”, completou.