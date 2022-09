Vera Magalhães responde a Damares: 'Tenha compostura'

Damares Alves afirmou que a jornalista Vera Magalhães 'riu do estupro' sofrido por ela, e, por isso, é uma 'vergonha para o jornalismo' (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)





A ex-ministra afirmou que a jornalista “riu do estupro” sofrido por ela, e, por isso, é uma “vergonha para o jornalismo".

“Você sabe o que a Vera fez comigo? Vera riu do meu estupro de criança aos 6 anos de idade. A Vera não pode fazer isso, ela é uma mulher, que é influenciadora. Ela influencia opiniões. Ela disse que eu merecia música do bicho de goiaba, porque eu estava em um pé de goiaba. Ela sabe porque eu estava no pé goiaba aos 10 anos chorando e quando eu tentei suicídio porque eu tinha sido barbaramente estuprada. Você acha que essa mulher traz algum orgulho para o jornalismo? Ri de uma menininha estuprada? Então, eu não sei o que aconteceu com ela e Douglas, mas a Vera é realmente uma vergonha para o jornalismo”, disse Damares no programa Gente Brasília.





Em entrevista à BandNews, a jornalista, que vem sofrendo ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores, afirmou que o ataque de Damares foi “grave”.





"Além de fazer ofensas a mim, ela mentiu. Mentira grave. Ela fala sobre mim, fazendo referência a um fato que nunca aconteceu. Disse que eu sou uma vergonha para o país, sendo que essa é uma frase de Jair Bolsonaro ao responder uma pergunta sobre vacinas. Ela diz que eu tirei sarro de estupro que ela passou. Eu nunca, jamais, faria algo nesse sentido”, disse a jornalista.

Vera explicou que comentou um vídeo que havia viralizado nas redes sociais, de um testemunho de Damares em uma igreja. O vídeo estava editado e não continha a parte em que a ex-ministra falava sobre o estupro.









Bolsonaro sobre Vera Magalhães: 'Tratar com respeito quem nos respeita' “O que aconteceu e que a ministra sabe que aconteceu, foi o seguinte, em 12 de dezembro, havia viralizado um vídeo da Damares dizendo sobre Jesus e pedimos uma música. No dia seguinte, ela veio a público dizer sobre o testemunho... e aí disse que tinha sido abusada. Algo muito terrível. Me solidarizo. Na mesma hora, pedi desculpas, falei que era inapropriado. Portanto, nunca, jamais, em hipótese alguma, tirei sarro de uma criança estuprada. Isso é muito sério”, seguiu a jornalista.





Para Vera, Damares sabe que a situação é uma “mentira”. “Ministra tenha compostura. Tenha respeito. Tenha respeito à sua história. Eu sou mãe de dois homens e ensino a eles serem respeitosos, diferentemente de Jair Bolsonaro. Isso tem que parar. Uma candidata não pode ser entrevistada e falar sobre isso, sobre uma jornalista. Isso é uma onda de violência contra mim. Ela não tem o direito de usar uma entrevista contra mim, eu pedi desculpas. Isso é a ética. E seguirei como jornalista mesmo com os ataques morais. O eleitor de Brasília não merece ser enganado com uma fake news como essa", concluiu a jornalista.

